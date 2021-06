Premier League : un mercato qui s'annonce agité à Manchester City, ses rivaux anglais à l'affût

Jouer dans un autre club de Londres est difficilement envisageable, United a d'autres priorités, mais City, en revanche, qui vient de voir partir Sergio Agüero en fin de contrat et a joué la majeure partie du temps avec un "faux N.9", aimerait bien en acquérir un vrai pour asseoir sa domination.

Apparemment décidé à rester en Angleterre, il n'y a guère que trois clubs qui ont la surface financière suffisante pour l'accueillir: les deux Manchester et Chelsea.

Meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur décisif sur la saison écoulée, malgré une nouvelle année terne de Tottenham, l'attaquant de 27 ans semble s'être finalement résolu à l'idée qu'il ne garnirait pas son palmarès en club avec les Spurs, qui cherchent encore un entraîneur.

Champion avec une avance confortable la saisons passée, Manchester City ne compte pas se relâcher et vise un recrutement haut de gamme cet été, avec Harry Kane en cible de choix, alors que Chelsea ou Manchester United veulent aussi frapper fort.

Avec trois ans de contrat, Tottenham n'a aucune raison de brader son joyaux et le président Daniel Levy aurait fixé la barre à 150 millions de livres (174 M EUR), tout en refusant, selon la presse, l'idée d'incorporer un joueur pour faire baisser la note.

Kane n'est cependant pas la seule cible de City, qui aurait aussi envie de l'associer au milieu de terrain offensif Jack Grealish, qu'il côtoie en sélection.

Joueur technique et capable de créer des espaces là où il n'y en a pas, bon tireur de coups de pieds arrêtés, Grealish serait bien plus qu'un achat de complément, d'autant qu'il avait signé l'été dernier une prolongation de 5 ans et qu'Aston Villa en réclamerait aussi pas loin de 100 millions de livres (116 M EUR).

Mais City n'est pas le seul à jongler avec des chiffres vertigineux.

Vainqueur de la Ligue des champions face aux Citizens, Chelsea entend bien être le challenger numéro un de l'équipe de Pep Guardiola la saison prochaine, qui sera la première entièrement sous les ordres de Thomas Tuchel.

La faiblesse de l'attaque des Blues, incarnée par le flop des recrutements allemands en attaque l'an passé - même si Kaï Havertz et Timo Werner avaient sans doute besoin d'un temps d'adaptation - fait que ce secteur reste leur priorité.

Et Roman Abramovitch, sans doute encouragé par le titre en Ligue des champions, est prêt à mettre une nouvelle fois la main à la poche, pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund.