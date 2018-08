"Pogba est chez lui à Manchester United", selon Rio Ferdinand

"Mettez fin à ces rumeurs": l'ancien défenseur historique de Manchester United Rio Ferdinand a incité mardi les dirigeants des "Red Devils" à démentir les spéculations autour d'un éventuel transfert du milieu Paul Pogba au FC Barcelone, évoqué par le média Sky Italia.

"N'essaye même pas de faire ça, Ed", a déclaré Ferdinand sur Twitter, s'adressant à l'un des dirigeants du club mancunien, Ed Woodward. "Pogba est chez lui à Manchester United!"

"Mettez fin à ces rumeurs immédiatement et faites venir Alderweireld", a ajouté Ferdinand, auteur de plus de 450 apparitions sous le maillot des "Red Devils" entre 2002 et 2014, évoquant les négociations pour attirer le défenseur belge de Tottenham Toby Alderweireld.

Selon la chaîne de télévision italienne Sky Italia, Barcelone aurait transmis une offre de 50 M EUR en plus de deux autres joueurs (André Gomes et Yerry Mina) pour recruter Pogba, vainqueur du Mondial-2018 avec la France.

Toujours selon Sky Italia, la direction de Manchester United aurait refusé la proposition.

Pogba, actuellement en vacances après le Mondial-2018, était passé par les catégories de jeunes de Manchester United entre 2011 et 2012, mais avait décidé de signer un contrat à la Juventus Turin, avant de revenir à Manchester en 2016 contre 105 M EUR.