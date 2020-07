Pjanic-Arthur, explications d'un transfert : "c'est une adaptation conjoncturelle face aux règles" pour Pierre Rondeau

C’est officiel depuis quelques jours, le FC Barcelone a engagé Miralem Pjanić tout en vendant Arthur Melo à la Juventus. Le Brésilien va rejoindre la Juve pour un montant de 72 millions d’euros, tandis que le milieu bosniaque va faire le chemin inverse, pour une indemnité de 60 millions d’euros.

Si le transfert a de quoi poser des questions au niveau du fond, c’est surtout du côté du fair-play financier que c’est une toute bonne opération pour les deux clubs. Et de ce côté-là, on peut même penser que c’est la Juventus qui fait la meilleure affaire.

"Oui car elle récupère un jeune joueur et pourrait potentiellement le revendre plus cher. Arthur a coûté plus cher, mais il est plus jeune et sa carrière va durer plus longtemps. Si on considère le joueur comme un actif financier, il est mieux que Pjanić. Normalement Pjanić est sur la pente descendante et Arthur sur la pente ascendante au moins jusqu’à 28 ans. Il peut donc être revalorisé et revendu plus cher aussi", déclare Pierre Rondeau.

Et le spécialiste de l’économie du sport d’ajouter : "de la même manière que pour renégocier le contrat. Arthur va sans doute rester plus longtemps et la Juventus va échelonner la dépense non pas sur trois ans, mais sur le nombre total d’années prestées par le joueur dans le club. Pour Pjanić, il lui reste normalement quatre ans maximum de carrière à haut niveau. L’intégration du transfert est donc plus importante pour le Brésilien."