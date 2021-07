Paul Pogba au PSG : des doutes au moment de prendre la décision la plus importante de sa carrière ?

Depuis quelques semaines maintenant, les médias se déchaînent. Paul Pogba, qui n'a jamais évolué en Ligue 1, serait proche d'un retour en France et devrait signer avec le PSG. D'abord improbable, la rumeur a pris du galon au point d'être quasiment officialisée dans la foulée.

"Pogba au PSG". Les supporters parisiens, déprimés par la saison sans relief de l'an passé, se sont mis à rêver. Paul Pogba, pour venir donner encore un peu plus de poids à cet entre-jeu surpuissant et résolument bling-bling. La Pioche, pour venir couronner un mercato déjà XXL et, une fois n'est pas coutume, plutôt bon marché (60 millions pour Hakimi, 0 euro pour Wijnaldum, Sergio Ramos et Donnarumma).

Résultat, les deux clubs ont entamé les discussions. Très vite, l'indemnité de transfert a tourné autour de 45 à 50 millions d'euros, mais sans pour autant qu'une offre officielle ne soit formulée par les Parisiens. Et pour cause...

A bientôt 29 ans, et alors qu'il est à l'aube de la décision la plus importante de sa carrière, Paul Pogba se serait mis à douter, selon Dean Jones, un journaliste insider d'Eurosport Angleterre. Douter parce que l'été prochain, Pogba serait agent libre et qu'un contrat longue durée avec le PSG entraverait sérieusement son rêve de jouer, un jour, pour le Real Madrid.

En coulisses, on s'affaire donc. Du côté du PSG, on essaie de mettre le joueur dans les meilleures conditions pour espérer le convaincre de rallier la Ligue 1. Du côté de Manchester United, on n'a pas encore fait totalement une croix... sur une éventuelle prolongation. Et du côté du Real Madrid ou de la Juve, son ancien club, on reste à l'affut d'un éventuel revirement de situation.

Alors que le transfert de Pogba au PSG était quasiment acté, le joueur veut donc se donner le temps de réfléchir. Et du côté du PSG, l'idée de le chiper à la concurrence gratuitement l'été prochain est également en train de faire son chemin. Bref, vous l'aurez compris, le feuilleton de l'été est encore loin d'avoir trouvé son épilogue.