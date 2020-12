Officiel : Radja Nainggolan quitte (temporairement) l’Inter et retrouve Cagliari

Sur une voie de garage à l’Inter et utilisé avec beaucoup de parcimonie par son coach, Antonio Conte, en Serie A (4 petites apparitions pour… 42 minutes au total), Radja Nainggolan se morfondait en Lombardie et espérait trouver une bouée de sauvetage dès ce mercato hivernal.

Son voeu a semble-t-il été exaucé puisque Cagliari a en effet officiellement annoncé que le Ninja avait signé un prêt jusqu’à la fin de la saison. Déjà annoncée mercredi, l’histoire d’amour entre les Sardes et le Belge se poursuit donc, c’est la troisième fois que les deux parties se retrouvent : Nainggolan avait fait ses gammes à Cagliari entre 2010 et 2014 avant d’y revenir la saison dernière, déjà en prêt en provenance de l’Inter.

Rapidement redevenu capitaine, il avait alors porté l’équipe sur ses larges épaules, en inscrivant 6 buts capitaux et en réalisant quelques masterclass sur les terrains. On se rappelle évidemment de son match titanesque face à la Fiorentina lors duquel il avait délivré 3 assists et marqué un but.

Pour annoncer sa venue, le club de Cagliari lui a rendu un vibrant hommage : "Quelle belle et longue histoire d’amour teintée de rouge et de bleu : Cagliari et Nainggolan se retrouvent une nouvelle fois. Parce que le jeune garçon, qui s’est transformé en homme sur l’Ile, qui a quitté le club pour déployer ses ailes et devenir un joueur de classe mondiale, a toujours porté dans son cœur le drapeau sarde, i Quattro Mori. Il était déjà revenu en 2019 pour porter l’équipe et tout le club. Radja c’est la technique, la classe, le leadership et une puissance physique impressionnante."