Officiel : Obbi Oulare quitte le Standard et signe à Barnsley en Championship

Il cherchait une porte de sortie, son souhait a enfin été exaucé. Sur une voie de garage et relégué dans le noyau espoirs depuis de longs mois, Obbi Oulare quitte le Standard et rejoint Barnsley en Championship, l'équivalent de la D2 en Angleterre.

Alors que le transfert était dans l'air depuis quelques jours, il a tardé à se concrétiser. La faute à un permis de travail plus difficile à obtenir depuis le fameux Brexit. Selon Le Soir, le panel consulté a finalement donné son feu vert et le transfert a donc pu être officialisé.

►►► À lire aussi : Le Standard tient sa première recrue, Aron Donnum est Rouche

Après deux saisons (et demi) faites de hauts et de bas et 5 buts en 29 matches de Pro League, Obbi Oulare quitte donc le Bord de Meuse et s'installe, pour trois ans, du côté de Barnsley, récent cinquième de Championship.

Il s'agira de son deuxième club en Angleterre, puisque le nouvel attaquant des Reds a déjà porté les couleurs de Watford.