Officiel : Memphis Depay vient renforcer Barcelone gratuitement en provenance de Lyon

C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel : Memphis Depay s'engage gratuitement avec le FC Barcelone. Complètement relancé depuis qu'il a posé ses valises à Lyon et auteur d'une belle saison avec les Gones (37 matches, 20 buts, 12 assists en Ligue 1), le feu follet batave largue donc les amarres direction la Catalogne pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

A 27 ans (seulement), il vient garnir un secteur offensif catalan qui manque de continuité et qui pourrait en plus perdre Lionel Messi, annoncé avec de plus en plus d'insistance sur le départ. Avec Depay, les dirigeants du Barça anticipent et limitent donc (déjà) bien la casse.