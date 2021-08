Officiel : L'Antwerp frappe un grand coup en rapatriant Radja Nainggolan

Radja Nainggolan est de retour en Belgique ! C'était dans l'air depuis quelques temps et c'est désormais officiel. Laissé libre par l'Inter Milan et sur les tablettes de plusieurs écuries italiennes, le Ninja a finalement préconisé le projet proposé par l'Antwerp.

A 33 ans, Nainggolan s'est engagé pour deux ans avec le Great Old et devrait toucher près de 2 millions d'euros par an, l'un des plus gros salaires de Pro League. 16 ans après avoir quitté la Belgique et le (Germinal) Beerschot où il avait fait ses classes, l'ancien Diable rouge vient garnir les rangs du rival honni, l'Antwerp. On imagine qu'au vu de la rivalité entre les deux clubs, cette signature risque de faire jaser. On rappelle d'ailleurs qu'il y a moins d'un an, Nainggolan était devenu l'ambassadeur du...Beerschot. Ambiance, ambiance.

D'un point de vue sportif néanmoins, l'Antwerp frappe un très gros coup puisque Nainggolan reste un "nom" du football international et que même à 80% de ses moyens physiques, il risque de rendre de fiers services à l'entrejeu anversois.