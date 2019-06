"Neymar veut revenir", confirme le vice-président du FC Barcelone

Neymar-Braça, saison 2, épisode 2. "Neymar veut revenir au Barça", a confirmé jeudi le vice-président du FC Barcelone Jordi Cardoner, tout en assurant que la direction blaugrana n'avait pour le moment pas étudié ce dossier ni pris contact avec l'attaquant brésilien du Paris SG, dont l'avenir suscite toutes les spéculations.

"Ce qui est correct, à l'heure actuelle, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce qui semble exact, c'est que Neymar veut revenir au Barça", a déclaré Jordi Cardoner lors d'une conférence de presse au Camp Nou.

"Il est probable que Neymar veuille revenir au Barça mais nous, en comité directeur, nous n'avons pas étudié ce sujet, cela n'a pas été mis sur la table", a-t-il insisté.

Le Brésilien a joué à Barcelone entre juillet 2013 et août 2017. Arrivé du club brésilien FC Santos contre 50 millions d'euros, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en rejoignant le Paris Saint-Germain contre 222 millions d'euros quatre ans plus tard.