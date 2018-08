Nacer Chadli serait tout proche de rejoindre Tielemans à Monaco

Selon les informations de RMC Sport, Nacer Chadli serait tout proche de s'engager avec l'AS Monaco où il retrouverait un autre Diable Rouge, Youri Tielemans.

L'ailier belge devrait passer ses tests médicaux ce jeudi après-midi. Le média français parle d'une indemnité de transfert avoisinant les 12 millions d'euros.

C'est une porte de sortie inespérée pour Chadli, 29 ans, qui était quelque peu coincé à West Bromwich Albion, qui évolue en Championship cette saison.

Auteur d'une très belle Coupe du Monde avec comme point d'orgue le magnifique but de la victoire face au Japon en quart de finale, le Liégeois devrait donc très prochainement découvrir la troisième championnat de sa carrière après les Pays-Bas (Appeldoorn et Twente) et l'Angleterre (Tottenham et West Brom).

Sur le Rocher, Chadli apportera son expérience au sein d'un vestiaire encore rajeunie cet été.