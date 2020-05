Nacer Chadli: Direction Bruges, Anderlecht? et si c'était Monaco ? !

" Il n’y a pas de fumée sans feu, mais je peux vous assurer qu’il n’y a pas de discussion entre Nacer Chadli et le Club de Bruges ". Voici la première chose que nous assure l’entourage proche du joueur de… Monaco.

Parce que la donne essentielle concernant l’avenir du Diable rouge c’est au pied du Rocher qu’elle se jouera. " Nacer appartient à Monaco, pour un an encore. Et son avenir dépendra en grosse partie de la politique sportive et budgétaire que Monaco va tenir, ce qui est difficile à établir pour le moment ".

Comme les autres clubs français à l’arrêt depuis la pandémie, le club du milliardaire Rybolovlev ne touchera pas la dernière tranche des droits TV et devra adapter sa politique de transferts à une situation budgétaire difficile.

" Vont-ils pouvoir attirer quelques bons joueurs comme ils le font chaque année, ou bien seront-ils amenés à chercher au sein du noyau, on ignore. Mais nos contacts avec le Vice-Président Oleg Petrov nous font penser qu’ils regarderont d’abord ce qu’ils ont sous la main ".

Nacer Chadli fait partie des (nombreux) joueurs prêtés par Monaco, et le nouvel entraîneur Robert Moreno veut les voir tous pour se faire une idée.

" Ce que Nacer veut, c’est du temps de jeu, notamment pour être prêt à disputer l’Euro avec la Belgique. A Anderlecht, il en aura. En aurait-il à Monaco…? Si c’était toujours Jardim, je vous dirais que c’est peine perdue. Mais Moreno laisse la porte ouverte, d’autant qu’il sait que Nacer a réalisé une très bonne saison avec Anderlecht. Mais Nacer fera savoir sa volonté de recevoir du temps de jeu ".

S’il ne le garde pas, Monaco voudra le vendre, et s’il le garde, il faudra discuter d’une éventuelle prolongation de contrat.

Question : où en est notre Diable physiquement, et pourquoi ne reprend-il pas les entraînements avec les Mauves ? " Il a profité de l’arrêt de la compétition pour soigner parfaitement son mollet, il a fait beaucoup de vélo, de course à pied, et suivi un programme spécifique que le Docteur du club lui avait préparé. Et s’il ne s’est pas encore présenté aux entraînements, je crois que c’est parce qu’il effectue actuellement le ramadan".