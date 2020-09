Messi reste au Barça, ses supporters soulagés

"Bonne nouvelle !": le masque de Chema ne cachait pas la joie de ce supporter de Barcelone vendredi, peu après que Lionel Messi a annoncé qu'il restait au club, dix jours après avoir communiqué son souhait de rompre son contrat.

"Le meilleur joueur qui reste au Barca: c'est toujours une bonne nouvelle !", s'est félicité Chema Garcia à l'AFPTV après avoir appris la nouvelle sur les Ramblas, grande artère de la cité catalane.

La superstar argentine Lionel Messi a annoncé vendredi après-midi qu'il allait "rester à Barcelone", après avoir communiqué au club le 25 août qu'il souhaitait rompre son contrat de manière unilatérale.

"Nous n'avons jamais voulu qu'il parte, et je pense que lui non plus", veut croire Chema, ferronnier de 40 ans.

Un véritable ouf de soulagement pour des millions de supporters qui ont craint de voir leur légende vivante quitter son club de toujours par la petite porte.

Un peu plus loin sur les Ramblas, John Guzman savoure lui aussi cette décision, et pense déjà à l'avenir du joueur.

"Il a toujours été une partie importante de l'équipe (...) Il lui manque seulement d'autres collègues pour lui donner de bonnes idées, pour qu'il continue d'évoluer, et qu'il soit encore meilleur qu'il ne l'a toujours été", estime cet homme de 45 ans.

Après dix jours d'un bras de fer avec le Barça, qui assurait que sa Pulga (puce, en espagnol) de 33 ans était encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 malgré ses envies de départ immédiat, Messi a publié un long entretien à Goal.com pour annoncer qu'il restait.

L'annonce de ses envies de départ avait d'abord assommé les Barcelonais après une saison sans titre - une première depuis 2008 - marquée par des tensions entre l'équipe et la direction, le renvoi de deux entraîneurs et, pour finir, l'humiliante défaite (8-2) contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions.

Une centaine de supporters avait ainsi manifesté la semaine dernière devant le stade du Camp nou pour scander "Messi reste !".

Mais vendredi, dans les rues de la métropole du nord-est de l'Espagne, l'annonce rassure même au delà des supporters du club.

Pour Carlos Ambrose, ingénieur de 27 ans, c'est "une très bonne décision pour nous tous qui aimons le football et admirons les 10 ans qu'il nous a donnés."