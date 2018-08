Mercato terminé pour Manchester United selon Mourinho

Manchester United en a fini avec le mercato estival, a affirmé jeudi son entraîneur José Mourinho, à quelques heures de la clôture officielle du marché des transferts de la Premier League.

Interrogé sur la possibilité de recruter un défenseur central et un milieu droit, le technicien portugais a répondu: "L'information que j'ai, c'est non."

"Je ne suis pas confiant, je ne suis pas confiant et le marché ferme aujourd'hui, alors il est temps pour moi au moins d'arrêter de penser au marché parce que le marché va fermer", a expliqué Mourinho en conférence de presse avant l'ouverture de la Premier League vendredi (19h00 GMT) contre Leicester.

"Je vais donc devoir me concentrer sur les joueurs que j'ai", a regretté l'entraîneur, qui fait face à une cascade de blessures.

Le gardien Sergio Romero, les défenseurs Antonio Valencia, Diogo Dalot et Marcos Rojo et les milieux de terrain Nemanja Matic et Andre Herrera, tous blessés ou en récupération, seront au moins absents pour le match de vendredi.

A quelques heures de la fin du mercato (16H00 GMT), Manchester United n'est pas parvenu à attirer un défenseur central de talent convoité par Mourinho. Les pistes Toby Alderweireld (Tottenham), Harry Maguire (Leicester), Yerry Mina (Barcelone) et Jerome Boateng (Bayern Munich) n'ont pour l'instant pas abouti.

L'humeur de Mourinho a soulevé de nombreuses interrogations lors de la tournée estivale américaine, le Portugais étant de plus en plus frustré par l'absence de recrutement.

Le jeune défenseur Dalot (Porto) et le milieu de terrain brésilien Fred ont été les seuls nouveaux venus.