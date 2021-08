Mercato : Tammy Abraham quitte Chelsea pour rejoindre Mourinho à l'AS Rome

Le jeune attaquant anglais de Chelsea Tammy Abraham, 23 ans, s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'AS Rome de José Mourinho, qui a déboursé plus de 40 millions d'euros pour l'attirer en Serie A, a indiqué mardi le club italien.

Le montant de la transaction - 40 M EUR auxquels s'ajouteront des bonus - en fait la recrue la plus onéreuse de l'histoire des Giallorossi, se positionnant plus ou moins au même niveau que le Tchèque Patrik Schick en 2017.

Abraham a "signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026", indique la Roma sur son site internet.

"Ca se sent quand un club vous veut vraiment, et la Roma me l'a montré sans équivoque", indique l'Anglais, cité par le club.

