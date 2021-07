Mercato Real Madrid : David Alaba signe officiellement et prend le numéro 4 de Sergio Ramos

C’est désormais officiel, David Alaba est un joueur du Real Madrid. L’Autrichien a paraphé son nouveau contrat avec son nouveau club. Il jouera au Real Madrid avec le numéro 4 de Sergio Ramos, capitaine emblématique du club madrilène désormais au PSG.

Il n’y avait plus de surprise possible, mais c’est désormais sûr et certains. David Alaba, ancien joueur du Bayern Munich en fin de contrat, portera désormais la tunique des Merengue. Il a signé pour cinq saisons et devient la première recrue d’un club madrilène contraint à une profonde reconstruction estivale.

Pour ne rien gâcher, Alaba, qui avait annoncé en février sa volonté de quitter le Bayern, était en fin de contrat et n’a pas coûté d’indemnité de transfert au Real. "Merci pour la qualité d’accueil. Aujourd’hui je suis très excité d’être ici et je vais tout donner sous mon nouveau maillot. Aller Madrid. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise, c'est le meilleur club du monde", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Alaba jouera avec le numéro 4, laisser libre après le départ de Sergio Ramos. "Je me sens honoré, c'est un numéro qui est une grande motivation pour moi et auquel je veux faire honneur", a dit Alaba, affirmant que le Real lui avait dit que le numéro 4 "était le seul numéro disponible". "Ramos a porté ce numéro et est devenu un leader, c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde", a ajouté le défenseur, qui peut endosser le rôle d'arrière latéral, central ou milieu de terrain.

Joueur polyvalent de 28 ans, Alaba peut jouer arrière latéral, central ou milieu de terrain. Il était arrivé au Bayern à l’âge de 16 ans après avoir joué dans les équipes de jeunes de l’Austria de Vienne. Avec le club allemand, il a remporté 28 trophées, dont dix Bundesliga et deux Ligues des champions (2013, 2020).

"Ce n’était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille", a admis Alaba en février, "mais mon but est de progresser chaque année, et de sortir de ma zone de confort".

Au moment de l’annonce de son départ, Alaba avait d’ailleurs nié que son départ soit lié à ses exigences financières jugées trop élevées par l’ex-président du club Uli Hoeness.

Quoi qu’il en soit, le patron du "Rekordmeister" Karl-Heinz Rummenigge lui a rendu début 2021 un hommage appuyé : "Il a toujours été une personne agréable", a-t-il dit sur Sky. "Nous allons nous séparer en toute amitié."