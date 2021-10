Mercato : Paul Onuachu, futur coéquipier de Yannick Carrasco... à l'Atletico Madrid ?

Mais alors qu'on pensait Onuachu plus que jamais sur le départ, il est finalement resté fidèle aux Limbourgeois, un peu à la surprise générale.

Résultat, le colosse nigérian a logiquement attisé les convoitises cet été, son physique de déménageur et son sens du but inné ne laissant pas de marbre plusieurs équipes du subtop européen.

D'abord un peu déçu par ce départ avorté, le Nigérian de 27 ans s'est très vite remobilisé pour se re-focaliser sur le présent et donc... recommencer là où il s'était arrêté, en marquant des buts.

Auteur de 9 roses (en 9 matches) + d'un but en Ligue des Champions, il semble insatiable dans ce rôle de pivot-renard des surfaces. Et c'est donc en toute logique que les projecteurs se braquent à nouveau sur lui.

Selon les informations de HLN, ce serait l'Atletico Madrid qui serait venu aux nouvelles récemment. Une rumeur, de plus en plus insistante, que la direction de Genk a balayé d'un revers de la main ("On n'est au courant de rien") mais qui prouve que Onuachu a la cote.

Alors qu'il rêvait de Premier League, il pourrait donc très vite venir poser ses valises à Madrid. Reste à voir si la rumeur est avérée et, surtout, quel prix les Colchoneros sont prêts à débourser. On évoquait une somme de 25 millions d'euros. Suffisant pour faire d'Onuachu le successeur de Luis Suarez ?