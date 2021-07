Quelques jours après l’officialisation du transfert de son frère Albert Sambi Lokonga à Arsenal, Paul-José Mpoku a également changé d’air en signant avec le club turc de Konyaspor.

L’ancien joueur du Standard jouait Al-Whada, aux Émirats arabes unis depuis janviers 2020 et va donc découvrir un nouveau pays après la Belgique (Standard), l’Italie (Cagliari, Chievo Vérone) et la Grèce (Panathinaïkos). Chez nous Paulo a remporté une Coupe de Belgique et a fini deux fois deuxième du championnat, disputant au passage 234 matches avec les Rouches.

L’ailier de 29 ans a signé avec le club de Konyaspor pour deux saisons, avec une autre en option. Le club a terminé la saison dernière à la onzième place du championnat.