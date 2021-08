Mercato : opération dégraissage à Anderlecht : contrat cassé avec Sanneh, cinq autres départs

Un autre joueur a également rompu son contrat. Luka Adzic n’est plus un joueur du club. Le joueur, arrivé lui aussi au mercato d’été 2018 en provenance de l’Etoile de Belgrade n’a jamais réussi à s’imposer. Adzic s’est déjà engagé avec PEC Zwolle en Eredivisie.

Pas moins de six joueurs ont vu leur avenir avec les Mauves évoluer. C’est tout d’abord Bubacarr Sanneh qui a résilié d’un commun accord son contrat avec le club. Arrivé au mercato d’été en 2018 , le défenseur avait coûté à l’époque 8 millions d’euros. Sanneh n’aura jamais réussi à s’imposer à Anderlecht, malgré des prêts.

A moins de six heures de la fin du mercato, ça bouge de partout. Du côté d’Anderlecht, si on a recruté ces derniers jours, ce mardi c’est opération dégraissage.

Si la masse salariale du club va baisser, Anderlecht ne s’est pas arrêté là. Les mauves ont aussi envoyé trois joueurs en prêt.

Aristote Nkaka est parti en prêt jusqu’au terme de la saison à Waasland-Beveren en D1B. Nkaka, 25 ans, avait rejoint Anderlecht durant l’été 2019 en provenance d’Ostende. Le Belgo-Congolais n’a pas joué un seul match pour le RSCA et a enchaîné les prêts à Santander (2019-2020) et à Paderborn la saison dernière.

Mohamed Dauda file au FC Carthagène, pensionnaire de D2 espagnole, jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 23 ans, était arrivé au RSCA en 2017 en provenance du club ghanéen de l’Asante Kotoko SC. Il avait déjà été prêté au Vitesse Arnhem (janvier-juin 2019) et à Esbjerg (2019-2020). La saison dernière, il avait joué 17 matches avec les Bruxellois et inscrit 1 but.

Autre départ, celui de Mustapha Bundu. Le joueur de 24 ans retourne à AGF Aarhus, club danois où il a excellé avant de venir à Anderlecht. La saison passée, il avait déjà été prêté à un club danois, le FC Copenhague, mais il n’avait pas atteint son ancien niveau.

En fin de soirée, Anderlecht s’est encore séparé d’un joueur en la personne de Sieben Dewaele. Le défenseur signe a Ostende qui le prêt immédiatement à Nancy, club dont les propriétaires d’Ostende possèdent la majorité des parts.