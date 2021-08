Mercato : Maximiliano Caufriez quitte Saint-Trond et rejoint le Spartak Moscou

Maximiliano Caufriez quitte Saint-Trond et se lie avec le club russe du Spartak Moscou a confirmé le STVV dimanche. Le club moscovite précise que son nouveau N.3 a signé un "contrat à long terme" sans en préciser la durée.

Le défenseur de 24 ans jouait pour le STVV depuis septembre 2020 et a disputé 25 matchs pour les jaune et bleu. Avant cela, Caufriez avait fait ses classes à Pâturages, au RAEC Mons, au RSC Anderlecht et au Standard. Il était lié à Waasland-Beveren entre juillet 2015 et septembre 2020.

"Le club souhaite à Caufriez beaucoup de succès pour son premier défi à l’étranger", ont déclaré les Limbourgeois sur leur site.

Le Spartak Moscou dispute cette saison l’Europa League. Ses adversaires en phase de groupes seront le Legia Varsovie, Naples et Leicester.