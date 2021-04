Mercato : Manchester United aurait contacté Jorge Mendes pour un retour de Cristiano Ronaldo

L’info provient de la Gazzetta Dello Sport. Le quotidien italien consacre sa Une à ce sujet. Manchester United a effectué un premier contact avec Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo. Le but, faire revenir la star Portugaise en Premier League. Mais il faudra pour cela que Ronaldo, qui est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, accepte de baisser son salaire.

Alors que Mbappé et Haaland font les gros titres ces derniers temps dans les colonnes mercato, un joueur pourrait venir les battre. La Gazzetta Dello Sport a révélé ce vendredi que des contacts ont été pris avec l’agent de joueur Jorge Mendes afin de juger d’un retour possible de la star Cristiano Ronaldo.

Si les rumeurs vont bon train quotidiennement, celle-ci pourra être un peu plus crédible. Car le contrat de Ronaldo se termine en juin 2022 et la Juventus n’aura sans doute pas envie de voir partir le Portugais gratuitement. Et comme il n’y a aucune fumée blanche quant à une prolongation, tous les témoins sont donc aux verts pour un départ de l’attaquant cet été.

Mais pour cela, il faudra cependant que Ronaldo revoit ses prétentions salariales, comme le confirme la Gazzetta. Actuellement, il touche 31 millions d’euros par an. Et avec la crise sanitaire, les grosses cylindrées ne disposent plus d’une manne financière conséquente.

Si toutes les conditions sont réunies, on pourra donc revoir Ronaldo sur les pelouses de Premiere League, là où le Portugais a remporté ces premiers grands trophées. Affaire à suivre donc.