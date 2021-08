Mercato : Manchester United a payé 15 millions d’euros à la Juventus pour Cristiano Ronaldo

Si Manchester United a annoncé depuis quelques jours déjà le transfert de Cristiano Ronaldo, la Juventus a dévoilé mardi les détails financiers de la transaction concernant l’attaquant portugais de 36 ans.

La Vieille Dame et les Red Devils ont trouvé un accord autour de la somme de 15 millions d’euros, assortie de bonus pouvant s’élever jusqu’à 8 millions d’euros, pouvait-on lire dans le communiqué turinois.

CR7, actif dans le Piémont pendant trois saisons (2018-2021), aura compilé 101 buts et 22 assists en 134 matches sous le maillot bianconero. Il est désormais de retour à Old Trafford, stade où il a brillé pendant six ans (2003-2009) en début de carrière.