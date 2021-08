Le jeu des chaises musicales continue dans le monde du football. L’arrivée de plus en plus probable de Lionel Messi au PSG devrait annihiler toute possibilité de départ de Cristiano Ronaldo à Paris qui devrait donc bien rester à la Juventus.

Chaque transfert influence les autres, c’est la grande histoire du mercato. Un nouveau transfert arrive ? Un joueur de l’effectif doit plier bagage alors que les autres pistes s’éteignent. Libre depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé avec insistance du PSG. Le transfert d’un tel joueur complique forcément celui des autres. Alors que l’équipe parisienne ressemble de plus en plus à une équipe de galactiques, l’arrivée d’autres stars semble exclue.

►►► À lire aussi : Messi quitte la Liga après Cristiano Ronaldo et Neymar, l’Espagne en manque de stars

À un an de la fin de son contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo n’aurait pas été contre un départ après trois ans sous le maillot turinois. Avec son salaire astronomique, les prétendants potentiels se comptaient sur les doigts d’une seule main. Le principal prétendant était sans surprise le Paris Saint-Germain et ses ressources financières presque illimitées. Sauf que, cette piste semble enterrée avec l’arrivée attendue de Messi dans la capitale française. Manchester City n’est pas intéressé, Florentino Perez n’a jamais envisagé un retour de l’ancienne star du Real Madrid, les options se réduisent largement pour la légende portugaise.

La presse italienne annonce d’ailleurs que l’avenir du Lusitanien se trouve bel et bien dans le Piémont. Lors de la conférence de presse lors de son intronisation, Max Allegri avait précisé qu’il comptait sur son attaquant. Un départ du joueur d’Italie semble donc de plus en plus improbable. À moins qu’un départ de Kylian Mbappé du PSG ne donne envie au Qatar de réaliser le fantasme de nombreux fans : réunir les deux monstres sacrés sous le même maillot.