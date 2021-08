Comment le PSG peut-il se permettre financièrement de recruter Lionel Messi ? Alors que plusieurs grands joueurs ont déjà signé à Paris cet été, la question se pose concernant les finances du club de la capitale. L’économiste du sport Pierre Rondeau nous explique pourquoi le club francilien n’a rien à craindre.

La première chose importante à savoir est que, au-delà de ses règles fondamentales, le fair-play financier s’adapte aux circonstances particulières comme le stipule Pierre Rondeau. "Le fair-play financier a été amendé. En cas de force majeure ou de changement d’environnement économique comme avec le Covid actuellement, l’Instance de contrôle financier des clubs allège son contrôle de surveillance, échelonne la période de surveillance et prend en considération les pertes liées au Covid. A priori, l’UEFA ne va pas sanctionner le PSG au vu de la conjoncture économique actuelle."

De manière assez paradoxale, la crise sanitaire offre donc une possibilité inattendue au PSG. "Le Covid permet de composer les pertes et de les échelonner sur plusieurs saisons au lieu d’une seule. En d’autres termes, il facilite les ambitions du PSG. Un autre point important est que la plupart des joueurs arrivés étaient libres. Concernant la masse salariale, le fair-play financier recommande de le plafonner à 70% du budget mais ce n’est pas une obligation. La Juventus et la Barça le dépassent d’ailleurs allègrement depuis de nombreuses années. Et puis, le mercato n’est pas terminé donc la masse salariale pourrait encore baisser. On parle de Kurzawa, de Kehrer, d’autres joueurs qui pourraient partir."

►►► À lire aussi : Non, Lionel Messi ne pouvait pas rester au Barça… même gratuitement

►►► À lire aussi : Le FC Barcelone a privilégié la Super Ligue européenne à Lionel Messi

Globalement, le PSG a le temps pour montrer que l’arrivée de l’Argentin n’est pas une folie financière. "Nous sommes sur une vérification à postériori. Concrètement, le PSG va présenter à l’UEFA ses comptes pour la saison 2021-2022 en 2023. À ce moment-là, l’UEFA prendra en compte les 3 dernières saisons. Le PSG peut donc se dire qu’il va profiter de l’arrivée de Messi pour augmenter ses revenus de sponsoring, espérer qu’il n’y ait plus de Covid en France pour augmenter leurs recettes de la billetterie et donc compenser les pertes liées à l’arrivée de Messi et des autres joueurs par ces nouveaux gains potentiels. C’est comme un effet de levier, le PSG investit pour dégager des bénéfices et compenser des pertes."

En France, il existe également une commission de vérification des finances mais celle-ci donne aussi du temps aux clubs. "La direction nationale du contrôle de gestion, le commissaire au compte du foot français, vérifie également à postériori et ne peut donc pas empêcher l’arrivée de Messi en France au contraire de la Liga espagnol et vérifiera donc l’année prochaine si, depuis l’arrivée de Messi, le club parisien a réussi à être solvable."

Le PSG peut donc dormir sur ses deux oreilles et foncer dans sa quête du génie argentin.