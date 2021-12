L’agent de Jonathan David a annoncé mercredi sur Radio Canada que l’attaquant de Lille et actuel meilleur buteur de Ligue 1 quitterait le club l’été prochain.

"Pour nous, l’objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas", a expliqué Nick Mavromaras, l’agent québécois du joueur international canadien.

"Je pense que la Premier League est une belle option pour lui. Je pense qu’il aime beaucoup l’Espagne aussi parce qu’il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques", a-t-il ajouté sur la radio publique canadienne.

"Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n’exclut rien. On ne sait jamais, avec le Paris Saint-Germain ou les grands clubs italiens".

L’attaquant de Lille brille depuis le début de la saison par son efficacité, et sa régularité.

"C’est normal que tous ces grands clubs soient intéressés par le meilleur buteur de la Ligue 1, mais je peux vous dire qu’aujourd’hui, il n’y a aucune offre officielle", a encore précisé Nick Mavromaras.

L’entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec a néanmoins tenu à minimiser les propos du représentant canadien. "(L’agent) fait son travail. Le plus important c’est que Jona soit bien. C’est dans très longtemps, on est à mi-parcours, à la mi-saison", a évacué Gourvennec au micro d’Amazon Prime Video. "On doit se concentrer, Jonathan est bien et il n’y a pas besoin de le perturber avec des choses comme ça."

Jonathan David, qui a rejoint Lille en 2020 en provenance de La Gantoise, est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club lillois.