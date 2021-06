Et si un nouveau Diable rejoignait l’Hexagone ? C’est en tout cas une réelle possibilité selon nos confrères de RMC Sport. Dedryck Boyata serait en effet dans les tuyaux du Stade rennais.

Selon le média français, le club breton avait d’abord envisagé de recruter le défenseur du RC Lens Loïc Badé. Problème : l’équipe du nord aurait refusé une offre de 15 millions d’euros pour son joueur de 21 ans et Rennes n’envisage pas la possibilité de faire monter les enchères.

Face à ce refus, Rennes doit donc se tourner vers une autre option et envisagerait de se lancer dans la course à Dedryck Boyata. Titulaire indiscutable depuis deux ans au Herta Berlin, le Diable rouge ne serait pas insensible à ce nouveau défi et n’a plus qu’un an de contrat dans la capitale allemande, ce qui pourrait permettre au club français de trouver une recrue expérimentée à moindre coût.

L’ancien joueur du Celtic Glasgow devrait même s’entretenir prochainement avec l’entraîneur rennais Bruno Genesio. Convaincant lors de ses titularisations face à la Russie et la Finlande lors de l’Euro, le joueur de 30 ans pourrait ainsi découvrir un nouveau championnat et retrouver Jérémy Doku dans le club français.