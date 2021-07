Il faut se méfier de l'eau qui dort. Très calme depuis le début du mercato, avec David Alaba comme seul transfert entrant, le Real Madrid s'activerait en coulisse pour recruter l'international français Kylian Mbappé.

C'est un secret de polichinelle, le président du Real Florentino Perez a fait de Mbappé sa cible prioritaire depuis que le Parisien a mis la Ligue 1 à ses pieds. Cet intérêt des Merengue ne semble d'ailleurs pas déplaire au Français qui n'a jamais caché son envie de rejoindre la capitale espagnole.

Et le Real Madrid a un plan. Selon le célèbre quotidien espagnol Marca, les Madrilènes disposeraient d'une enveloppe de... 200 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain et son président Nasser al-Khelaïfi de laisser filer Mbappé cet été. Mais Perez pourrait se montrer patient et attendre la fin du mercato estival pour passer à l'attaque et ainsi obtenir l'attaquant pour un montant avoisinant les 150M.

En cas de refus, le Real Madrid aurait déjà un plan B. A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son avenir et ne serait toujours pas enclin à prolonger au PSG. Le Real Madrid en est sûr : si le champion du monde ne prolonge pas son aventure à Paris, Mbappé rejoindra gratuitement la Casa Blanca l'été prochain. Et le Français devrait être bien gâté... un salaire de 25M par an l'attendrait au Real ainsi qu'une prime à la signature de... 40 millions d'euros.

Partira, partira pas? Le Real va devoir batailler s'il veut vraiment attirer Kylian Mbappé dans ses filets car une chose est sûre, le PSG ne laissera pas filer sa star si facilement.