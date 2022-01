Mercato : libre de tout contrat, Shinji Kagawa va-t-il signer à Saint-Trond ?

Alors qu’il a mis fin à son contrat avec la PAOK Salonique, Shinji Kagawa se retrouve donc sur le marché. Une aubaine pour la Pro League et surtout pour Saint-Trond, friand de joueur japonais.

C’est la presse japonaise qui l’évoque. Shinji Kagawa pourrait rejoindre Saint-Trond qui serait actuellement en négociation avec le milieu offensif. Âgé de 32 ans, Kagawa est bien connu pour ses passages réussis à Dortmund et moins réussis à Manchester United.

Alors qu’il évoluait au PAOK Salonique, Kagawa n’entrait plus dans les plans de son entraîneur, Razvan Lutsescu. Depuis son premier départ de Dortmund, Kagawa a du mal à retrouver son ancien niveau.

Mais un joueur avec un tel pedigree pourrait amener son expérience, sa créativité et sa vision de jeu sur les pelouses de Pro League. Et quand on sait les connexions que Saint-Trond a avec le Japon. Une autre piste pourrait également mener le joueur en MLS, le championnat de foot US.