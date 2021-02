Mercato : Les derniers mouvements qui pourraient vous avoir échappé en Pro League... et ailleurs

Pour le reste, Charleroi a légué le jeune et talentueux Gaëtan Hendrickx à Courtrai et en a profité pour arracher un défenseur, Cédric Kipré (24 ans, West Bromwich Albion), sur le gong, puis rapatrier un ancien taulier, Christian Benavente (prêté avec option d'achat), plus vraiment en odeur de sainteté à l'Antwerp.

En Europe : Liverpool panse ses plaies, Arsenal prête à foison

Sami Khedira de retour en Bundesliga. - © PATRIK STOLLARZ - AFP

En Angleterre, tous les regards étaient rivés sur Liverpool, dont l'infirmerie ne désemplit plus et le secteur défensif perd des plumes chaque semaine (Van Dijk et Matip out toute la saison). Dos au mur, les Reds ont opéré dans l'urgence, parvenant à arracher Ben Davies (Preston) et Ozan Kabak (Schalke). Dans l'autre sens, Takumi Minamino rejoint Southampton en prêt.

Du côté d'Arsenal, on a semble-t-il, et malgré la saison en dents de scie, décider de dégraisser un noyau qu'on jugeait trop pléthorique. Les jeunes Maitland-Niles (West Brom) et Willock (Newcastle) partent donc faire leurs gammes autre part tandis que l'Allemand Shkodran Mustafi retrouve la Bundesliga et Schalke.

Pour le reste, retour à la casa Bundesliga également pour Sami Khedira qui s'est engagé avec le Hertha Berlin après une longue traversée du désert à la Juventus. L'OM, qui navigue en eaux troubles, a trouvé un médian en la personne d'Olivier Ntcham (Celtic). Anthony Modeste, 32 ans, est prêté par Cologne à Saint-Etienne alors que Jean-Clair Todibo, sur une voie de garage à Barcelone, tentera de se relancer à Nice. Dernière signature, celle de Jese, l'ancien Parisien, à Las Palmas.