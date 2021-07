Erling Haaland est cité un peu partout en Europe. Le joueur Norvégien s’est exprimé sur toutes ces rumeurs par rapport à son futur en dégainant une punchline dont il a le secret.

Alors que le Borussia Dortmund est en stage d’avant saison, Erling Haaland est toujours dans le club allemand. Pourtant, auteur de superbes performances depuis son arrivée il y a un an et demi, Haaland attire de plus en plus les regards des grandes écuries.

La dernière rumeur en date envoie l’attaquant à Chelsea où son entraîneur, Thomas Tuchel, voudrait absolument disposer du joueur. Et comme le coach allemand peut se permettre ce genre de demande suite à sa victoire en Ligue des Champions, la direction devrait s’activer ces prochains jours. On parle d’une offre de 175 millions d’euros pour pouvoir attirer le buteur.

Pendant ce stage, Haaland en a profité pour évoquer son avenir et d’y aller de sa petite punchline sur toutes les rumeurs l’envoyant un peu partout : "Avant-hier, je n’avais pas parlé avec mon agent pendant un mois. Vous avez donc la réponse. J’espère que ce ne sont que des rumeurs parce que c’est beaucoup d’argent (175 millions d’euros) pour une seule personne."

Si pour le moment personne ne sait si Haaland va rester en Bundesliga, les montants évoqués sont cependant ahurissants pour un joueur qui dispose d’une clause dans son contrat à 75 millions. Mais les montants mis en jeu ont pour but de convaincre le club qui n’a pas besoin de liquidité. En ce qui concerne le buteur, il joue la montre comme il l’a ajouté : "Il me reste trois ans de contrat je me plais bien à Dortmund."

Quel club va remporter la mise et obtenir le buteur ? Il faudra sans doute pour ça avoir d’autres arguments. Car après avoir vendu Sancho, Dortmund n’a plus besoin de vendre. Et compte encore pour le moment sur son buteur.