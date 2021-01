Mercato : Le Standard envoie Boljevic en prêt à Eupen

Après Felipe Avenatti parti finir la saison à l’Antwerp, c’est au tour d’Aleksandar Boljevic de faire ses valises, mais pour Eupen.

Le Monténégrin est prêté à Eupen avec option d'achat. L’ailier de 25 ans n’a finalement jamais réussi à convaincre depuis son arrivée de Waasland-Beveren en 2019 pour plus de deux millions d’euros.

Cette saison, il n’a pas énormément joué. Avec 331 minutes en six matches de Pro League, il était temps pour lui de se relancer ailleurs.



"Avec l'expérience de plus de 100 matches en Pro League et de 21 matchs internationaux pour le Monténégro, il peut nous aider à réaliser une bonne fin de saison", a précisé Jordi Condom, directeur sportif des Pandas. "Avec sa technique et sa vitesse, Aleksandar va renforcer le potentiel offensif de notre équipe et nous rendre plus dangereux devant le but adverse."