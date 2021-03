Mercato : Le Bayern ne veut pas d'Erling Haaland, "Nous avons déjà le meilleur buteur du monde"

"Je suis convaincu", poursuit Rummenigge , "qu'avec son professionnalisme, la façon dont il s'entraîne et dont il prend soin de son corps, la fin est encore bien loin".

Le Polonais, élu meilleur joueur Fifa 2020 devant Messi et Ronaldo , est à 32 ans dans la forme de sa vie (35 buts après 26 journées de Bundesliga), mais il s'est blessé cette semaine avec la Pologne et doit observer un arrêt d'environ quatre semaines.

Porte ouverte au Real Madrid ?

A 20 ans, le Norvégien Haaland intéresse les plus grands clubs d'Europe, dont le Real Madrid au premier chef. Son record de buts en Ligue des champions (20 buts en 14 matches depuis ses débuts en septembre 2019) fait de lui un phénomène de précocité.

Mais les Merengue ne sont pas les seuls sur le dossier Haaland. Les prétendants sont nombreux, quoi de plus normal quand on connaît le potentiel de ce joueur. Le FC Barcelone cherche toujours un buteur depuis le départ de Luis Suarez pour l'Atletico, le Français Antoine Griezmann tardant à convaincre. Manchester City vient de dire à dieu à son buteur de toujours Sergio "Kun" Aguero et ne se contentera certainement pas de Gabriel Jésus, alors que Manchester United reste toujours sur le coup. Néanmoins, selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait les faveurs de l'attaquant norvégien.

Le mercato d'été risque d'être déterminant et passionnant. D'ici là, les rumeurs ne feront qu'amplifier. A vos pronostiques!