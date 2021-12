Un transfert prestigieux pour un ancien de La Gantoise ? La presse anglaise, l’Evening Standard en tête, annonce que les Gunners auraient coché le nom de Jonathan David pour la saison prochaine pour remplacer Alexandre Lacazette.

La saison n’est pas encore à la moitié de son avancée que les différentes équipes préparent déjà l’avenir. C’est notamment le cas d’Arsenal qui va connaître un exil de ses attaquants cet été. Tous les deux en fin de contrat en juin prochain, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah ne devraient pas prolonger l’aventure à Londres. Le premier n’y serait pas forcément opposé mais réclamerait un contrat longue durée alors que le jeune Anglais veut pouvoir s’imposer dans une équipe avec un temps de jeu conséquent.

Alors, forcément, le club se met à la recherche d’au moins un nouvel avant-centre et s’intéresse notamment à Jonathan David selon les médias britanniques. Parti de La Gantoise il y a un an et demi pour un montant record de 27M€, le Canadien s’épanouit de plus en plus à Lille. Malgré un démarrage plutôt timide, l’attaquant a eu une place importante dans le sacre des Nordistes la saison passée avec 13 buts en Ligue 1.

Depuis la reprise, alors que Lille ne pointe qu’à une décevante douzième place en championnat, l’ancien Buffalo défraye la chronique avec déjà dix buts en seize journées, faisant de lui le meilleur buteur de l’Hexagone. Sans surprise, de telles statistiques intéressent les Gunners qui devraient tout de même s’attendre à une demande très élevée de la part de Lille en cas d’intérêt concret pour son joueur de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2025.

D’autres pistes sont évoquées comme celle menant à Dominic Calvert-Lewin, l’attaquant d’Everton ou même Dusan Vlahovic, le buteur serbe de la Fiorentina. Tous présentent l’avantage d’être jeunes et donc de correspondre au nouveau projet des Gunners mais, pour les recruter, les Londoniens devront clairement passer à la caisse.