Mercato janvier : deux des dix plus gros transferts viennent de Pro League, baisse générale constatée

Le nombre de transferts internationaux réalisés en janvier a plongé d’un tiers sur un an et le cumul des indemnités a fondu de moitié, selon un rapport de la FIFA publié mercredi, confirmant l’impact de la pandémie sur l’économie du football. Cela explique peut-être que dans le top dix des plus gros transferts (en termes de montants) deux sortent de Pro League. Krepin Diatta, quatrième pour son départ de Bruges vers Monaco et Joakim Maehle, septième, passé de Genk à l’Atalanta Bergame.

Une crise qui calme une croissance fulgurante

La Fifa, qui ne fournit jamais les montants des transferts, a également placé dans son Top 10 de janvier le jeune attaquant ivoirien Amad Diallo (de Bergame à Manchester United), le Brésilien Diego Rosa (de Grêmio à Manchester City) et le Franco-Ivoirien Sébastien Haller (de West Ham à l’Ajax Amsterdam). Juste après, Diatta dont le transfert était estimé à 16 millions d’euros.

Ensuite, on retrouve Dominik Szoboszlai (de Salzbourg à Leipzig), Chris Smalling (de Manchester United à la Roma), Joakim Maehle, Dennis Man (FCSB à Parme), Jeremie Frimpong (Celtic à Leverkusen).

L’Olympique de Marseille clôt ce palmarès avec le recrutement du buteur polonais de Naples, Arkadiusz Milik, conclu selon plusieurs médias sur la base d’un prêt de 18 mois avec une option d’achat estimée à huit millions d’euros, plus quatre millions d’éventuels bonus.

Lors du mercato d’hiver, l’instance mondiale a répertorié 2.690 mouvements de joueurs d’un pays à l’autre, soit 36,2% de moins qu’en janvier 2020 et 17,7% de moins qu’en janvier 2017, marquant un coup d’arrêt brutal à la progression des dernières années.

Signe que les clubs doivent se serrer la ceinture, le total des indemnités a chuté plus spectaculairement encore, de 49,1% sur un an et même 56% par rapport au record de janvier 2018, pour atteindre 59 millions de dollars (49 millions d’euros).

Les 20 plus gros transferts ont coûté en moyenne 17,2 millions de dollars (14,3 millions d’euros) aux clubs acheteurs, contre 646.000 dollars en moyenne (536.000 euros) pour les 375 autres – alors que seuls 14% des mouvements de joueurs donnent lieu à indemnité.

Sur l’ensemble de 2020, déjà, le nombre de transferts internationaux avait reculé de 5,4% par rapport à 2019, soit la première baisse constatée depuis dix ans, selon un autre rapport de l’instance mondiale début janvier.

Avec des montants bien plus modestes, l’essor du football féminin résiste mieux à la crise : si le nombre de transferts internationaux a décliné de 4,3% sur un an en janvier, avec 177 mouvements, l’enveloppe des transferts a gonflé de 60% sur la même période, à 310.100 dollars (257.728 euros).