Trois buts en l’espace de deux matches à l’Euro ont suffi à relancer les rumeurs autour d’un transfert de l’attaquant anglais Harry Kane. Interrogé par Sky Sports, le nouveau directeur du football de Tottenham Fabio Paratici s’est montré clair : "Le garder n’est pas seulement mon objectif, c’est l’objectif du club".

Alors que le buteur des Spurs avait crié sur tous les toits son envie de quitter Tottenham avant le début du Championnat d’Europe, Paratici, l’ancien dirigeant de la Juventus, ne semble pas prêt à lâcher son joyau. Et encore moins au vu des dernières prestations d’Harry Kane : "Harry Kane est un top joueur. Je suis impatient de le voir jouer avec les Spurs".

Plutôt discret lors de la phase de groupes de l’Euro, voire fantomatique (0 but), Harry Kane, le numéro neuf des Three Lions rugit à nouveau. Après son but libérateur en huitièmes de finale face à l’Allemagne (victoire 2-0), Hurricane a assommé l’Ukraine à deux reprises (4-0) et envoyé son équipe en demi-finales. "J’ai été chanceux de voir plein de tops joueurs à la Juventus avec Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain et bien d’autres, et je veux profiter avec Harry Kane également. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde. C’est un joueur complet, vraiment spécial. Son physique est celui d’un vrai numéro neuf mais il a aussi une technique incroyablement raffinée", a expliqué Paratici.

Vous l’aurez compris, Fabio Paratici est sous le charme d’Harry Kane et l’Italien ne compte pas laisser filer l’Anglais facilement. Tottenham aurait déjà repoussé une offre de 100 millions d’euros offerts par Manchester City, club qui a la préférence du buteur anglais.