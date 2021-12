Mercato : Haaland et Mbappé réunis à Madrid ? "Le Real a la capacité d’avoir les deux joueurs s’il le souhaite"

Voilà une information qui ne devrait pas plaire aux supporters du FC Barcelone. Alors que le quotidien Mundo Deportivo annonçait ce mardi que Xavi avait fait d’Erling Haaland la priorité du Barça, le président de LaLiga Javier Tebas a rapidement mis fin aux espoirs catalans.

"Est-ce que le Barça peut espérer recruter Haaland au vu de sa situation ? Non, pas dans sa situation actuelle. Mais le Real Madrid, oui. Il peut recruter Mbappé et Haaland", a déclaré Tebas au micro d’El Chiringuito. Annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, surtout depuis les déclarations de son agent Mino Raiola, le buteur de Dortmund ne devrait donc pas signer du côté de Barcelone. D’autant plus que le Borussen aurait fixé comme condition à sa venue… une qualification pour la prochaine édition de la Champions League. Le Barça occupant actuellement la 8e place en Liga avec 24 points sur 48, sa présence dans la plus prestigieuse des compétitions européennes est loin d’être garantie.

