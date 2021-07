Mercato : Griezmann annoncé un peu partout, mais toujours à Barcelone

Antoine Griezmann restera-t-il au FC Barcelone ? Annoncé un peu partout en Europe, le Français est pour le moment toujours un joueur du Barça.

La rumeur de ces derniers jours qui annonçait Antoine Griezmann de retour à l’Atletico Madrid a du plomb dans l’aile. Dans un entretien accordé au quotidien AS ce mercredi, Diego Simeone a évoqué son ancien joueur. Cité pour un échange avec Saul Niguez, il n’en sera rien. "Je n’attends rien d’autre que le triomphe d’Antoine Griezmann à Barcelone. Un autre viendra s’il ne vient pas", a expliqué El Cholo, qui a eu le Français sous ses ordres entre 2014 et 2019.

Et l’entraîneur Argentin de rajouter sur Saul Niguez : "Il est très important pour l’Atlético car il peut jouer dans un couloir, ailier droit, milieu de terrain. On compte sur lui".

Si l’échange tombe à l’eau, la presse n’a pas mis longtemps à envoyer Griezmann aux quatre coins de l’Europe. C’est tout d’abord L’Equipe qui a tiré en premier. Le quotidien français évoque un échange entre Griezmann et Paulo Dybala. Mais cette rumeur est vite tombée à l’eau. L’attaquant Argentin est en discussion pour prolonger son contrat avec la Juve.

Et puis, dernière rumeur en date, via Radio Catalunya, c’est du côté de Manchester City que le FC Barcelone regarderait. Radio Catalunya indique que "Raheem Sterling, Bernardo Silva, Ryhad Mahrez et Aymeric Laporte ne sont plus des joueurs inaccessibles", en cas d’échange avec le Français.

Dans tous les cas, ce qui pose problème, c’est l’énorme salaire de Griezmann. Tant pour le Barça qui doit faire des économies et qui aura du mal à trouver un joueur de son calibre sans devoir passer par la case salaire élevé, que le club acquéreur qui devra proposer les mêmes émoluments que ce que touche la star du Barça.

Un Barça qui continue donc encore et toujours à chercher à faire des économies tout en ayant une équipe compétitive pour la reprise de la compétition. Une reprise qui est prévue pour le 15 août. Le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad lors de la première journée de Liga.