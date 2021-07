Mercato : Griezmann à l’heure des choix, une baisse de salaire acceptée ou un futur ailleurs ?

Du coup le Président Joan Laporta est monté au créneau et a demandé à ses joueurs des baisses de salaire. Si certains sont réticents, la presse espagnole parle cependant d’un accord entre le Président du club et le joueur français.

En proie a des soucis financiers, le Barça doit alléger sa masse salariale. Et pas qu’un peu. D’autant plus que le club blaugrana doit faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi , qui a accepté de baisser son salaire , mais qu’il n’en est pour le moment pas capable.

Et si finalement, le plus simple pour le Barça serait de céder son attaquant à un autre club. En plus de récupérer quelques millions dans l’affaire, le club catalan économiserait aussi son important salaire et pourrait respirer un peu.

Au-delà de cette diminution des émoluments du français, d’autres rumeurs fleurissent et parlent d’un départ de Griezmann. Si les deux clubs ont du mal à trouver un terrain d’entente, l’attaquant français aurait déjà un accord avec son ancien club pour lequel il pourrait s’engager jusqu’en 2025..

Les décideurs barcelonais ont pourtant été approchés par de nombreux clubs européens. La Juventus, le PSG, Manchester United, le Bayern Munich… Mais Griezmann ne veut entendre parler que d’un retour à l’Atlético de Madrid s’il devait être amené à quitter le Barça.