Et un de plus! Le club de Wolfsburg a annoncé ce lundi l'arrivée du Diable Rouge Dodi Lukebakio en provenance du Hertha Berlin. Le Belge de 23 ans, sélectionné par Roberto Martinez pour les trois prochains matches des Diables, est prêté pour une saison avec option d'achat.

La colonie belge s'agrandit chez les Loups avec ce nouveau transfert, Lukebakio rejoignant Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et le jeune Aster Vranckx.

"Le VfL Wolfsburg est une grande équipe en Allemagne et m'a beaucoup impressionné la saison dernière et récemment lors du match contre le Hertha avec son esprit d'équipe", a déclaré Lukebakio sur le site internet de sa nouvelle équipe. "Je crois que je vais très bien m'intégrer dans cette équipe et que je pourrai y montrer mes qualités au mieux. Je suis impatient de jouer pour le VfL. Et bien sûr, c'est un objectif déclaré pour moi de pouvoir jouer la Ligue des Champions avec le VfL."

Wolfsburg a terminé quatrième de la Bundesliga la saison dernière et s'est qualifié pour les groupes de la Ligue des Champions. Les maillots verts affronteront Lille, Séville et le Red Bull Salzbourg dans le groupe G.

"Nous sommes très heureux que Dodi ait décidé de nous rejoindre pour relever les défis qui nous attendent cette saison", a déclaré le directeur sportif des Wolfes, Marcel Schäfer. "Nous sommes convaincus qu'avec ses qualités, il peut nous aider à atteindre nos objectifs".

Pour Lukebakio, Wolfsburg est son troisième club allemand. Il a précédemment joué pour le Fortuna Düsseldorf (2018-19) et le Hertha (2019-21). Le Diable Rouge (1 sélection en amicla conte la Côte d'Ivoire le 8 octobre 2020) a également évolué à Anderlecht (2015-16), Toulouse (2016-17), Charleroi (2017-jan 2018) et Watford (jan 2018-2018).

La saison dernière, l'ailier a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 30 matches pour le Hertha et un total de 12 buts en 59 matches joué avec le club de la capitale. Cette saison, il a déjà marqué une fois, lors du match perdu à domicile contre Wolfsburg.