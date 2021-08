Mercato des Diables : Chelsea revient à la charge pour Lukaku avec une offre monstrueuse

Chelsea a décidément fait de Romelu Lukaku sa cible principale lors de ce mercato. A la recherche d’un attaquant, les Blues avaient jeté leur dévolu sur Erling Haaland mais la piste s’était rapidement refroidie.

Après avoir fait une première offre de 100 millions d’euros assortie de Marcos Alonso refusée par les Nerazzurri, les Blues seraient revenus à la charge. Cette fois c’est une offre de 130 millions d’euros qui serait arrivée sur la table des dirigeants interistes selon le toujours très bien renseigné Gianluca Di Marzio.

Si Romelu Lukaku a déjà exprimé son envie de rester en Serie A après avoir décroché le titre avec l’Inter, on sait que la situation financière des Italiens n’est pas au beau fixe.

Malgré tout, ils se sont déjà séparés d’Achraf Hakimi, parti pour 60 millions au PSG, ce qui a permis de sortir les finances de la zone rouge.

Mais jusqu’où l’Inter pourra-t-elle aller pour conserver son attaquant belge, auteur de 24 buts la saison dernière en Serie A ?

Et Romelu Lukaku restera-t-il définitivement insensible aux appels du pied des Blues ? Lui qui n’avait pas réussi à s’y imposer lorsqu’il avait quitté Anderlecht en 2011. Plus mature, physiquement plus en forme que jamais, le Diable aura peut-être à cœur de prouver qu’il est capable de réussir à Chelsea.

Et selon Sky Italia, Lukaku aurait entrouvert la porte. En signant il pourrait s’offrir un salaire quasi doublé par rapport à son salaire interiste, passant de 7.5 millions à 12 millions d’euros annuels.

L’Inter ne retiendra pas Lukaku contre son gré et la plus-value financière que le club italien réaliserait permettrait au club italien de se retourner et de trouver un remplaçant au Diable Rouge.

Romelu Lukaku à nouveau avec le maillot des Blues sur le dos, la probabilité a sans doute augmenté de quelques pourcents.

