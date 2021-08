La planète football se remet petit à petit du tremblement de terre survenu ce mardi à Paris. Quelques jours après avoir annoncé son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a signé en faveur du Paris Saint-Germain. Un énorme coup réalisé par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi qui ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Malgré l’arrivée de la Pulga au sein du club de la capitale française, Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin prochain, semble décider à rejoindre le Real Madrid. Selon le journal espagnol AS, l’attaquant de l’équipe de France disputerait une saison aux côtés de Messi et Neymar avant de s’envoler gratuitement pour l’Espagne. Et pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait dans le viseur… un certain Cristiano Ronaldo.

►►► À lire aussi : Kylian Mbappé au Real Madrid, une question de temps ?

►►► À lire aussi : Nasser Al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé : "Il voulait une équipe compétitive, il n’a plus d’excuse" pour quitter le PSG

Son contrat à la Juventus de Turin prenant fin en juin 2022, le Portugais pourrait, comme Messi, rejoindre le PSG sans aucune contrepartie la saison prochaine. Un trio d’attaque Messi - Ronaldo - Neymar ? C’est envisageable et ce serait l’ambition du président Qatari. Le quotidien ibérique avance même que Jorge Mendes, l’agent de CR7, serait déjà en train de travailler sur un contrat de deux ans à Paris.

Une idée qui semble folle mais après les événements que l’on vient de vivre, tout semble possible dans le football actuel.