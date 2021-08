Mercato : Cité à la Juventus, Axel Witsel va finalement rester à Dortmund

Tempête dans un verre d'eau autour d'Axel Witsel. Cité avec beaucoup d'insistance du côté de la Juventus par les médias italiens, le Diable rouge devrait finalement...rester à Dortmund. Selon nos informations, le club allemand ne voudrait en effet plus se séparer de son précieux médian belge.

La cause de ce revirement de situation inopiné des dirigeants du BVB ? Le départ de Thomas Delaney, premièrement. Pion important des Jaune&Noir la saison dernière (20 matches joués), le Danois a levé les voiles en direction de Séville cet été, après quatre saisons de bons et loyaux services.

Ajoutez à ce départ, la blessure (assez sérieuse) d'Emre Can, touché à un muscle et absent pendant plusieurs semaines, et vous comprendrez facilement la position du club. Son entrejeu dépeuplé, Dortmund a préféré miser sur la sécurité et garder Witsel bien au chaud.