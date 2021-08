Mercato : Chancel Mbemba, ex-Anderlecht, en route vers le Real Madrid ?

Chancel Mbemba pourrait quitter le FC Porto avant la fin de ce mercato. L’ancien Anderlechtois attire en effet les convoitises alors que la fin du mercato estival. Titulaire indiscutable depuis deux saisons chez les Dragons, le défenseur congolais serait sur les tablettes du grand Real Madrid mais également de l’Olympique Lyonnais, deux clubs qui cherchent encore à solidifier leur charnière défensive.

Partie prenante de la belle épopée des Portugais en Ligue des Champions la saison dernière où ils avaient été éliminés en quart par le futur vainqueur Chelsea, l’ancien Mauve avait montré de belles qualités physiques mais également de relance. Un profil qui intéresserait donc les Merengues et les Gones.

Le FC Porto ne demanderait que 8 millions pour le défenseur congolais recruté en 2018 à Newcastle pour 4.5 millions mais le timing est serré et il faudra que les négociations se passent parfaitement pour trouver un accord dans les prochaines 48 heures. Une hypothèse qui paraît compliquée dans le cas du Real Madrid où beaucoup d’intermédiaires interfèrent dans le dossier. L’heure tourne pour Chancel Mbemba et plus les secondes s’égrainent, plus les chances d’obtenir un transfert s’amenuisent.

