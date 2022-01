Après une semaine de mercato plutôt calme, la direction du Standard est passée à l'action. Ce n’est pas un joueur mais bien deux qui devraient signer chez les Rouches dans les heures à venir. Avant l’arrivée d’un attaquant ?

Enlisé dans le fond du classement, le Standard a besoin de renforts pour attaquer la deuxième partie de saison. L’entraîneur franco-slovène Luka Elsner, qui attendait "avec impatience de nouvelles arrivées", va être servi.

Ce dimanche, on annonçait la potentielle arrivée de Mathieu Cafaro, milieu offensif évoluant à Reims. Selon nos confrères de Sudpresse, les négociations entre les deux clubs ont été concluantes puisque le Français de 24 ans a passé sa visite médicale à Liège ce lundi. Et Cafaro n’était pas le seul à passer les tests physiques. En effet, Joachim Van Damme, solide milieu défensif de Malines, était également à Sclessin. Si les deux clubs doivent encore finaliser l’accord, le grand trentenaire (1 mètre 95) devrait sans aucun doute être la deuxième recrue du matricule 16. En manque de temps de jeu à Malines cette saison, Van Damme pourrait bien apporter un peu de caractère et de fougue à ce groupe qui en manque cruellement.