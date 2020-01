Mercato : Bruges rêve d’un gros coup, le Standard et Anderlecht à la diète ?

La nouvelle année débute et avec elle la valse des transferts va reprendre. Après plusieurs mois de compétition, l’heure est aux ajustements. Beaucoup de clubs de Pro League aimeraient se renforcer mais tous n’ont pas les mêmes moyens.



Bruges, solide leader, n’a pas besoin de modifier son noyau. Le groupe dont dispose Philippe Clement est large et de qualité. Le Club a parfaitement négocié son marché estival et caracole en tête de la Pro League. Toujours en course sur trois fronts (Championnat, Europa League et Coupe), le FCB aura besoin de tout le monde. Et il a de l’appétit et des moyens, merci la C1. On prête au Président Verhaeghe la volonté de frapper encore un grand coup. Les noms de Michy Bathsuayi et Christian Benteke, en manque de temps de jeu en Angleterre, ont circulé.



Le Standard et Anderlecht sont dans une situation un peu moins enviable. Tant sportivement que financièrement. Les comptes des deux formations sont dans le rouge.



Les Liégeois ont vécu au-dessus de leurs moyens mais les pertes seront – affirme le club – épongées par les transferts de Moussa Djenepo et Razvan Marin. Le Standard a terminé l’année civile sur les rotules (2 points sur 12 et des éliminations en Europa League et en Coupe) et a besoin de sang frais. Michel Preud’homme espère voir débarquer un milieu de terrain et un attaquant.