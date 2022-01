Mercato : Avant de laisser partir Morata, la Juventus cherche son remplaçant

Au centre des rumeurs mercato depuis quelques semaines : Alvaro Morata. Le joueur prêté à la Juventus est pressenti du côté du FC Barcelone. Si son coach Massimiliano Allegri a démenti les rumeurs de départ, l’attaquant pourrait quand même quitter l’Italie et revenir en Espagne.

Partira ? Partira pas ? Alvaro Morata est au centre de toutes les discussions de ce mercato entre la Juventus et le FC Barcelone. Alors qu’il y a quelques jours son entraîneur Massimiliano Allegri annonçait que son attaquant allait rester dans le Piémont, cela ne serait plus aussi sûr. L’attaquant espagnol souhaite absolument évoluer sous les ordres de Xavi et est frustré de ne pas pouvoir rejoindre les Blaugrana.

D’après le quotidien AS, le club italien pourrait quand même laisser partir Morata. Mais à une condition. Lui trouver un remplaçant avant. On le sait, la cible prioritaire de la Juventus se nomme Mauro Icardi. L’ancien joueur de l’Inter joue peu au PSG (20 matches et cinq buts inscrits) et pourrait donc lui aussi bouger.

Problème, si la Juventus souhaite un prêt, le PSG veut inclure une option d’achat obligatoire. En proie à des soucis avec le fair-play financier, Paris doit dégraisser au niveau de sa masse salariale. Et donc Icardi ne bouge pas pour le moment.

En cas d’accord entre les deux clubs ou si la Juventus trouve un autre joueur pour évoluer devant, le cas Morata pourrait vite se décanter. Le FC Barcelone et l’Atletico, club auquel appartient encore Morata, sont quasi d’accord. Il ne restera plus qu’à ce moment-là à Barcelone à encore respecter le fair-play financier.

Bref le cas Morata a encore de beaux jours devant lui.