Wesley Moraes est prêté pour douze mois par Aston Villa au club brésilien d'Internacional, a confirmé le club de Premier League vendredi.

Lors de la première partie de saison, Wesley avait été prêté au Club de Bruges, où il avait déjà évolué entre 2016 et 2019, mais n'est monté que six fois au jeu et n'a pas marqué le moindre but.

Aston Villa, 13e du championnat d'Angleterre, avait confirmé l'arrivée de Philippe Coutinho, prêté par le FC Barcelone.