Mercato Antwerp : Viktor Fischer, ancien joueur de l'Ajax, rejoint le Bosuil

Les clubs belges continuent à se renforcer à un mois de la fin du mercato estival. L’Antwerp a annoncé ce vendredi l’arrivée du Danois Viktor Fischer en provenance du FC Copenhague. L’ailier de 27 ans a signé un contrat de 4 saisons.

Absent de la sélection danoise à l’Euro 2020, Fischer a tout de même été international à 21 reprises. C’est un joueur expérimenté qui rejoint les rangs de Brian Priske. Passé par l’Ajax, Middlesbrough et Mayence, Fischer a inscrit 33 buts en 111 matches disputés avec les Ajacides entre 2012 et 2016 où il a d’ailleurs été champion des Pays-Bas (en 2013 et 2014).

Après Michel-Ange Balikwisha, l’Antwerp attire donc un nouveau renfort de poids.