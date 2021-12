Mercato : Anthony Martial a confirmé ses envies de départ à son entraîneur Ralf Rangnick

Alors que Manchester United affronte ce lundi Newcastle, l’entraîneur Ralf Rangnick a discuté avec son attaquant Anthony Martial. Le Français a fait part de son souhait de quitter le club. Mais pour le moment, aucune offre n’est arrivée.

Il fait parler de lui depuis plusieurs semaines avec ses envies de départ. Et alors qu’il y a quelques semaines, son coach Ralf Rangnick disait qu’il devait en informer son club, c’est désormais chose faite. Anthony Martial a longuement discuté avec son coach. "Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis sept ans et qu’il considérait qu’il était temps pour lui de tourner la page, d’aller voir ailleurs."

Si l’envie de voir autre chose est le motif évoqué, il y a également celui du temps de jeu affiché à prendre en compte. Relégué dans la hiérarchie des attaquants, le Français doit se contenter 202 minutes de jeu en Premier League cette saison. Ce qui est bien trop peu à son goût.

Mais si les envies de départ son bien présentes, encore faut-il que le club s’y retrouve. Sous contrat jusqu’en 2024, il faudra donc débourser une grosse somme d’argent pour celui qui était arrivé de Monaco en 2015 pour plus de 60 millions d’euros.

Et pour le moment, les candidats acquéreurs ne se bousculent pas à la porte. Rangnick précise que MU n’a pour l’instant reçu aucune offre. "Il est aussi important de regarder la situation du club. Il y a le Covid et on est engagés dans trois compétitions dans lesquelles nous avons de grandes ambitions. […] Tant qu’il n’y aura pas d’offre, il restera."

Manchester United est pour le moment 7e en Premier League mais compte deux matches de retard.