Mercato : Anderlecht prête Bakkali au Beerschot

D’un maillot mauve à un autre. Zakaria Bakkali a été prêté avec option d’achat par le Sporting d’Anderlecht au Beerschot ce lundi à l’occasion de la clôture du mercato hivernal. Une opportunité de se relancer pour l’ailier gauche de 25 ans qui n’a disputé que deux rencontres avec le RSCA cette saison… à chaque fois en tant que titulaire contre le Cercle et le Club de Bruges.

"Zakaria a du talent et des qualités, nous n'en doutons pas. C'est désormais à lui et à nous de faire en sorte que ce talent et ces qualités portent leur fruits ici", a écrit le Beerschot sur son site internet.

Il s’agira du 5e club de la carrière professionnelle de Bakkali après le PSV Eindhoven, Valence, le Deportivo La Corogne et Anderlecht. Il s’agit du troisième transfert sortant d’Anderlecht ce lundi après les départs en prêt de Vlap et de Dimata.