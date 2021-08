Mercato : Anderlecht officialise l'arrivée en prêt du défenseur de l'Ajax Lisandro Magallan

Genk - Anderlecht : 29 août 2021 (1-0) - Pro League - 6ème Journée - 29/08/2021 Genk s’est imposé (1-0) face à Anderlecht sur un but de Ugbo monté quelques minutes auparavant. Les Mauves ont touché deux fois le cadre mais ne sont pas parvenus à tromper Vandevoordt. Les Genkois débutent la rencontre pied au plancher et mettent d’entrée la pression sur la défense anderlechtoise. Le rythme retombe un peu après une dizaine de minutes. A la 17e, Genk se crée une magnifique opportunité. Thorstvedt réussit une jolie déviation qui permet à Ito de s’infiltrer dans le rectangle. Le Japonais fixe son défenseur mais manque complètement sa frappe qui passe loin à côté. Anderlecht met le nez à la fenêtre sur phase arrêtée. Sur un corner, Olsson tente une reprise mais son tir passe à côté (27e). Bongonda tente sa chance de loin à la 30e mais son envoi est dévissé et passe quelques mètres à côté. Les Mauves sont une nouvelle fois dangereux sur phase arrêtée. Harwood-Bellis coupe au premier poteau du pied sur un coup franc de Gomez mais sa frappe heurte le poteau (37e). Les Mauves se montrent sous un meilleur jour en début de deuxième mi-temps et se retrouvent plus souvent dans le camp averse, notamment grâce à un pressing un peu plus haut. Les débats s’inversent de nouveau et Genk reprend le dessus sur la rencontre. Mais une phase arrêtée est une nouvelle fois synonyme d’occasion pour Anderlecht. Sur corner, Harwood-Bellis s’élève plus haut qu’Onuachu mais sa tête touche la barre transversale (77e). A la 83e, Van Combrugge réalise un arrêt décisif à même la ligne sur une tête de Bongonda et permet à Anderlecht de rester dans la rencontre. Mais ce n’est que partie remise. Ugbo, qui vient juste de rentrer, est trouvé dans le rectangle par Thorstvedt et se présente seul face à Van Crombrugge. L’attaquant conclut d’un petit lob astucieux qui termine sa course au fond des filets après avoir heurté le poteau (87e). Les Limbourgeois ne seront plus rejoints et s’imposent (1-0) face à des Anderlechtois surtout dangereux sur phases arrêtées mais qui ont manqué de chance, touchant deux fois le cadre. Avec cette victoire, Genk passe quatrième au classement avec dix points. Anderlecht est onzième avec sept points.